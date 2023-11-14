В доме экс-главы правительства Самарской области Кудряшова начались обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у бывшего первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, который 14 ноября объявил о своем уходе с данного поста. Об этом сообщается в Telegram-канале «63.RU | Новости Самары» со ссылкой на источники.

По данным источников, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ. Речь идет о превышении должностных полномочий, однако официально эта информация пока не подтверждалась.

«В доме чиновника проводят обыски. Также силовики пришли к врио министра строительства Самарской области Михаилу Асееву и непосредственно в сам Минстрой», — уточняется в публикации.

14 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что Виктор Кудряшов решил покинуть пост первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области из-за проблем со здоровьем. Издание уточнило, что данную информацию подтвердили в пресс-службе кабинета министров региона.

В материале отмечалось, что чиновник занял должность первого заместителя председателя правительства Самарской области в декабре 2018 года. При этом в ноябре 2017 года ему поручили временное исполнение соответствующих обязанностей.

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