Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В доме экс-главы правительства Самарской области Кудряшова начались обыски

Полиция проводит обыски в доме экс-главы правительства Самарской области Кудряшова

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у бывшего первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, который 14 ноября объявил о своем уходе с данного поста. Об этом сообщается в Telegram-канале «63.RU | Новости Самары» со ссылкой на источники.

По данным источников, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ. Речь идет о превышении должностных полномочий, однако официально эта информация пока не подтверждалась.

«В доме чиновника проводят обыски. Также силовики пришли к врио министра строительства Самарской области Михаилу Асееву и непосредственно в сам Минстрой», — уточняется в публикации.

14 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что Виктор Кудряшов решил покинуть пост первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области из-за проблем со здоровьем. Издание уточнило, что данную информацию подтвердили в пресс-службе кабинета министров региона.

В материале отмечалось, что чиновник занял должность первого заместителя председателя правительства Самарской области в декабре 2018 года. При этом в ноябре 2017 года ему поручили временное исполнение соответствующих обязанностей.

Ранее в Ростовской области арестовали главу Кагальницкого района Вадима Сидорова по делу о взятке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий