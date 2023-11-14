В Новосибирске ищут подозреваемого в сексуальном насилии над детьми

В Новосибирске правоохранители разыскивают мужчину, которого подозревают в тяжком преступлении против детей. Об этом сообщает управление СК РФ по Новосибирской области.

По данным следователей, инцидент произошел 29 августа в Дзержинском районе. Неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении детей.

На данный момент неизвестно, кто пострадал. Подробности об инциденте также не сообщаются.

«Приметы разыскиваемого: славянской внешности, возраст 30-40 лет, рост около 180-185 сантиметров, волосы темные, стрижка «еж», на лице щетина, большой нос. Телосложение плотное», — сообщается в публикации.

Правоохранители призывают сообщить им в случае, если у них есть какая-либо информация о мужчине.

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