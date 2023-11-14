Иммунолог рассказал россиянам, как применять правило 20 секунд против COVID-19

В России наблюдается резкий подъем заболеваемости коронавирусом. Во многом это связано с тем, что люди перестали носить маски, считает врач, иммунолог, аллерголог Владимир Болибок. В беседе с телеканалом «360» он посоветовал не пренебрегать мерами профилактики заражения, отметив также, что защититься от вируса при контакте с зараженным помогает правило 20 секунд.

Недавно японские ученые провели исследование, которое доказало, что маска эффективна и значительно уменьшает дозу инфицирования коронавирусом. То есть даже если человек заразится, он легче перенесет заболевание, пояснил врач.

«По итогам этого исследования даже было сформулировано правило 20 секунд: если вы находитесь рядом с человеком, который кашляет, чихает, то вам нужно задержать дыхание, не вдыхать воздух, который он распылил, и удалиться от него как можно дальше в течение 20 секунд. Если вы успели это сделать, то вы не заразитесь», — рассказал Болибок.

Это же правило подтвердило, что по-прежнему важно соблюдать дистанцию, отметил специалист. Он также прокомментировал сообщения о снижении эффективности вакцины «Спутник V». По его мнению, привиться можно другой вакциной- к примеру, «Конвасэл», разработанной Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток, или «КовиВак».

«Они сделаны не на спайке протеина, который мутирует с бешеной скоростью, — пояснил врач. — Они сделаны на других, более устойчивых к мутациям вирусных белках».

Напомним, Роспотребнадзор сегодня сообщил, что за неделю в стране зарегистрировали 43 тыс. случаев COVID-19 – на 22% больше, чем на прошлой неделе.

Ученые ранее заявили, что «Спутник V» по-прежнему обеспечивает надежную защиту от летальных случаев на уровне 90% и защиту от госпитализаций на уровне более 80%.