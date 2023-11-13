В Новосибирске семью мигрантов выдворили из РФ за хулиганство детей

Семья мигрантов покинет Россию из-за хулиганства детей. Об этом сообщает Прокуратура Новосибирской области.

Инцидент произошел в Новосибирске. В СМИ появились публикации о том, как несколько детей стали бросать камнями в педагога. Ситуация заинтересовала сотрудников правоохранительных органов.

Полиция провела проверку семьи. Выяснилось, что мать трижды привлекалась к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей.

«Теперь семья в полном составе покинет страну», — сообщается в публикации.

Как сообщает MK.RU со ссылкой на правоохранительные органы, иностранка занималась попрошайничеством. Помимо этого, женщина получила два штрафа за нарушение миграционных законов.

Ранее в Петербурге подросток попал в больницу в тяжелом состоянии после школьной драки.