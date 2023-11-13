В Госдуме планируют принять закон об использовании произведений без авторов

Законопроект о порядке использования произведений, чьи авторы неизвестны, прошел проверку в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству. Как пишет ТАСС, документ рекомендовали принять в первом чтении нижней палаты парламента.

Проект внесли в июле 2023 года. Он должен решить проблему передачи прав на «сиротские» произведения. Авторы таких книг либо других объектов культуры обычно неизвестны либо известны, но данных о том, где они находятся и живы ли они — нет, а данных о наследниках тоже не имеется.

В случае принятия документа будут внесены коррективы в Гражданский кодекс: его дополнят статьей «Управление исключительными правами на объекты авторских и смежных прав, авторы или иные правообладатели которых неизвестны».

Она регламентирует порядок действий, следуя которому можно получить право на использование «сиротского» произведения. Претендующему на такое право нужно будет предпринять меры по поиску автора объекта культуры, после чего написать заявление в аккредитованную организацию.

Последняя организует проверку и примет решение, можно ли использовать произведение.

Ранее в Совфеде предложили разрешить прокат кино из «недружественных» стран без лицензии.