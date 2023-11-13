Эксперты раскритиковали законопроект о штрафах за пьяное вождение самокатов

Введение в России штрафов за пьяное управление электросамокатом преждевременно, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Выполнить такой закон будет сложно, так как сначала требуется обязать владельцев самокатов проходить регистрацию техники, пояснил он в беседе с телеканалом «360».

«Государство должно принимать только то законодательство, которое может выполнить. Мы можем запретить электросамокатчикам все что угодно, но проконтролировать это мы не можем никак», — заявил Шапарин, подчеркнув, что регулирование должно начинаться с регистрации самокатов.

Сейчас владельцы самокатов зачастую даже не останавливаются по требованию полиции, а поймать их, как правило, практически невозможно, так как они уезжают во дворы, где преследовать на машине их не удается, отметил эксперт. Особенно сложно вычислить нарушителя, если речь идет не о прокатном, а о частном самокате, подчеркнул он.

В Госдуме в этой связи подготовили два законопроекта, один из которых предполагает внесение поправок в закон о регистрации транспортных средств. Электросамокатам предлагается присваивать номера через «Госуслуги», которые должны быть установлены на средство передвижения.

«Только тогда появится возможность какой-то порядок навести в этой сфере. А точечные вещи — запрет пьяной езды на самокате — как их проконтролировать? Никак», — убежден Шапарин.

Напомним, правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В числе прочего, он предполагает введение штрафов до 30 тыс. рублей за пьяное вождение электросамокатов, а также другие штрафные санкции.

На прошлой неделе в Москве заявили о необходимости ограничить скорость передвижения на электросамокатах и других СИМ до 20 км/ч. Также на заседании в Могордуме призвали запретить езду на электросамокатах детям и подросткам до 18 лет.