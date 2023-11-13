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В Сибири полуторагодовалый ребенок выпал из окна 18 этажа и остался жив

В Новосибирске полуторагодовалый мальчик выпал из окна 18 этажа и остался жив

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Ute Grabowsky/Global Look Press

В Новосибирске полуторогодовалый ребенок выпал из окна многоэтажки. Следственное управление СК РФ по Новосибирской области начало проверку по факту инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Инцидент произошел 12 ноября в Ленинском районе города. Из окна 18-го этажа выпал мальчик, по предварительным данным, в момент ЧП с ребенком в квартире были родители. Мальчика с телесными повреждениями госпитализировали, информация о его состоянии отсутствует.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее ребенок выпал из окна девятого этажа в Омске.

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