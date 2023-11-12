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У военной части в Коломне поймали мужчину, готовившего поджог

В Подмосковье мужчина готовил поджог военной части по заданию с Украины

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Shutterstock

Силовикам удалось предотвратить поджог военной части в подмосковной Коломне, подозреваемым оказался 23-летний житель области, действовавший по наводке украинской стороны. Об этом заявили в Telegram-канале Shot.

Подозрительный мужчина был пойман около военного объекта, когда тайно делал его снимки.

В телефоне задержанного следователи нашли сведения с геолокацией войсковой части.

Мужчина хотел обмануть силовиков, утверждая, что просто гулял в непосредственной близости и делал фотографии для себя.

При обыске правоохранители установили его связь с украинскими кураторами.

По информации издания, в компьютере фигуранта найдена переписка, указывающая на связь с украинской стороной. В сообщениях говорилось, что жителю Московской области пообещали деньги за поджог военной части.

Вскоре полиция изъяла готовые коктейли Молотова по месту жительства фигуранта расследования.

До этого под Архангельском мужчину задержали за призыв поджечь здание военкомата. У него также провели обыск, в рамках которого изъяли компьютер.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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