Boeing-737 из Сочи благополучно сел в Челябинске с неисправностью

Пассажирский самолет Boeing-737, летевший из Сочи, благополучно сел в аэропорту Челябинска с неисправными закрылками. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

На борту самолета находились 189 человек, в том числе девять детей и семь членов экипажа.

«В 16:43 (по московскому времени) в аэропорту им. И. В. Курчатова в Челябинске благополучно сел Boeing-737 из Сочи после сообщения о возможной аварийной посадке. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок», — уточнил собеседник агентства.

Накануне СМИ сообщали, что самолет, летевший из Сочи, готовится к аварийной посадке в Челябинске.

10 ноября сообщалось, что самолет Ан-26, который выполнял рейс Якутск – Саскылах, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности люка шасси.

До этого сообщалось, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отменило свой отчет по расследованию причин посадки самолета «Уральских авиалиний», который 12 сентября экстренно сел в пшеничном поле под Новосибирском из-за дефицита топлива. Стали известны новые обстоятельства инцидента, в связи с чем ведомство проведет дорасследование.

Ранее самолет протаранил автомобиль в Техасе во время посадки.