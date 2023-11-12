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19-летний житель Узбекистана отправится в тюрьму за оскорбление президента

Суд приговорил 19-летнего жителя Узбекистана к тюрьме за оскорбление президента

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

19-летний житель Самаркандской области Узбекистана отправится в тюрьму за оскорбление президента страны Шавката Мирзиеева. Об этом сообщает «Газета.uz».

По информации издания, молодой человек оставил оскорбительный комментарий под видео о семье Мирзиеева в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Судебная экспертиза выявила в публикации действия, связанные «с оскорблением и дискредитацией» президента. Подсудимый полностью признал вину и рассказал, что после совета знакомых удалил свой комментарий», — говорится в публикации.

Каттакурганский районный суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Примечательно, что случай стал первым в судебной практике Узбекистана, когда за оскорбление президента подсудимый получил реальный срок заключения. До этого подсудимые получали ограничение свободы.

До этого Мирзиеев подписал поправки в закон, которые предусматривают административную ответственность за пропаганду многоженства на территории страны.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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