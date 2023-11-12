Россиянин ограбил знакомого и, убегая от него, попал под поезд

В Красноярске грабитель попал под поезд, убегая и отбиваясь от своей жертвы. Об этом происшествии рассказали в Telegram-канале Красноярской железной дороги.

Все произошло 11 ноября в районе Шинного завода. Электропоезд, следовавший по маршруту Иланская — Красноярск, уже приближался к посадочной платформе, когда к железнодорожным путям подбежали двое мужчин.

Машинист локомотива немедленно затормозил, но один из участников потасовки все же получил тяжелую травму. Бригада поезда оказала пострадавшему первую помощь, вызвала на место «скорую» и полицию.

Причиной произошедшего, как уточняется, стало разбойное нападение, устроенное незадолго до этого потерпевшим.

34-летний красноярец выпивал с приятелем, а затем схватился за нож и стал угрожать своему собутыльнику. Он отобрал у мужчины три тысячи рублей и два мобильных телефона и попытался скрыться. Потерпевший погнался за грабителем и догнал его возле путей. Там между мужчинами возникла потасовка, в результате которой злоумышленник и попал под поезд.

Полиция проводит проверку.

Ранее иностранец попытался украсть коня, но был атакован собаками и остался без штанов.