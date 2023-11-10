Испанские полицейские вышли на протесты

Объединенная ассоциация полицейских Испании заявила, что вышла на протесты в Барселоне против соглашения по закону об амнистии каталонских сепаратистов партии исполняющего обязанности премьера страны Педро Санчеса PSOE и сепаратисткой партии «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya). Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что сотрудники испанских правоохранительных органов вышли на протесты против правительственного соглашения, которое игнорирует сотрудников полиции.

В Объединенной ассоциации полицейских Испании подчеркнули, что правительственное соглашение представляет угрозу общественной безопасности в Каталонии и Стране Басков, ведь оно включает пункты, регулирующие работу сотрудников полиции в данных сообществах.

До этого лидер испанской партии Unidas Podemos и министр социальных дел Ионе Беларра призвала граждан страны выйти на улицы из-за действий Израиля в Газе. По ее словам, еврейское государство оставило сотни тысяч людей без воды и электричества, требуя эвакуации без каких-либо гарантий безопасности.

Ранее Пучдемон потребовал признания для каталонцев.