В Госдуме поддержали законопроект о доступе силовиков к базам данных

Комитет Госдумы поддержал проект закона, которым предлагается разрешить силовикам получать доступ к базам данных, чтобы вносить в них изменения или удалять данные о своих сотрудниках. Об этом сообщается в Telegram-канале ТАСС.

Как отмечает агентство, данный законопроект разрешит силовым ведомствам получать доступ к государственным, муниципальным и другим информационным системам, в которых содержатся данные о ведомственной принадлежности их сотрудников, с целью изменения, обезличивания или удаления этих данных.

Предполагается, что к 1 сентября 2025 года будет создан реестр информационных систем, в которых будет осуществляться обработка персональных данных в особом порядке.

В октябре издание РБК писало, что Ассоциация банков России (АБР) не поддержала законопроект, который дает силовым структурам право получать прямой доступ к информационным системам банков и их базам с данными клиентов.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.