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Врач рассказала, кому запрещено есть тыкву

Врач Соломатина: тыкву нельзя есть при повреждениях слизистой ЖКТ

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Depositphotos

Людям, которые склонны к аллергии или имеют индивидуальную непереносимость тыквы, стоит воздержаться от употребления данного продукта. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Тыква содержит много бета-каротина, который придает ей оранжевый цвет. С одной стороны, он полезен. Но с другой, у многих на красный и оранжевый пигмент бывает аллергия. Также может иметься индивидуальная непереносимость тыквы. Она встречается нечасто, но тем не менее», — сказала специалист.

Помимо этого, тыкву не стоит есть при воспалениях и повреждениях слизистой желудочно-кишечного тракта, продолжила врач. Это связано с тем, что в данном овоще содержится большое количество клетчатки.

«Клетчатка выполняет роль щетки и отшелушивает эпителий, очищает его, проходя по желудочно-кишечному тракту. Но если есть какие-то воспаления или повреждения, то пищевые волокна из состава тыквы будут их только усиливать», — заключила Соломатина.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина до этого говорила, что благодаря высокому содержанию магния тыква может помочь справиться с депрессией. Также добавить ее в рацион рекомендуется при анемии, отметила она.

Ранее россиянам перечислили продукты, которые нельзя хранить в холодильнике.

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