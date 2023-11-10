В Японии впервые прошли соревнования по расслаблению

В Японии впервые состоялся турнир по расслаблению Space-Out Competition, передает проект «Сноб» со ссылкой на организаторов соревнования. Сообщается, что участие в конкурсе приняли больше ста человек.

Согласно условиям турнира, участники должны были в течение полутора часов сидеть или лежать практически неподвижно и больше ничего не делать. При этом смеяться или закрывать глаза запрещалось, за это грозила дисквалификация.

Победитель определялся по пульсу. На протяжении всего состязания он должен быть низким, но при этом стабильным. Частоту сердцебиения замеряли каждые 15 минут. В итоге победу одержали три человека — участники танцевального коллектива «Кедагоро».

Издание напоминает, что Space-Out Competition проводится в Южной Корее с 2014 года. Автор идеи — местная художница Вупсианг, которая считает, что турнир помогает бороться с выгоранием.

В июле 2023 года в Соединенных Штатах состоялся традиционный конкурс по поеданию хот-догов на скорость Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest. Ежегодно турнир проходит в Нью-Йорке в День независимости США, 4 июля. Первое такое соревнование прошло в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. По легенде он сделал это на спор. Конкурс не проводился только в годы Второй мировой войны.

По данным СМИ, победитель в каждой категории получает $10 тыс. Занявшим вторые и третьи места достается по $5 тыс. и $2,5 тыс. соответственно.

Ранее американец поставил рекорд, съев 75 хот-догов за 10 минут.