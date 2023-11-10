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Суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы за подготовку теракта в Минводах

Суд назначил 12 лет лишения свободы мужчине за подготовку теракта в Минводах

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за подготовку теракта на железнодорожном вокзале города Минеральные Воды в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС.

«Южный окружной военный суд признал Гусейнова Ниджата Дурсуна оглы виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части лишения свободы — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый также обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Также сообщается, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу троих мужчин, которых подозревают в попытке устроить теракт в общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Согласно постановлению суда, в СИЗО до 2 января отправили Полякова А. и Сергеева Д., а Демин М. пробудет в изоляторе до 1 января. Подробности дела, по которому проходят фигуранты, не уточняются.

Ранее проводница поезда «заминировала» вокзал в Петербурге.

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