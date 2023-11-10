Суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы за подготовку теракта в Минводах

Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за подготовку теракта на железнодорожном вокзале города Минеральные Воды в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС.

«Южный окружной военный суд признал Гусейнова Ниджата Дурсуна оглы виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части лишения свободы — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый также обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Также сообщается, что приговор пока не вступил в законную силу.

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