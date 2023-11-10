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В Финляндии рассказали о причастности китайского судна к ЧП с газопроводом

Полиция Финляндии: экспертиза связала судно КНР с повреждением Balticconnector

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Lehtikuva/Finnish Border Guard/Reuters

В центральной криминальной полиции Финляндии заявили, что технические экспертизы якоря, найденного на месте повреждения газопровода Balticconnector, усилили подозрения, что он принадлежит китайскому судну Newnew Polar Bear. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении полиции отмечается, что сотрудничество с поддерживающими их национальными властями было успешным. Также представители правоохранительных органов активизировали контакты с китайскими властями, чтобы раскрыть дело.

По словам представителя полиции Ристо Лохи, на месте инцидента продолжаются технических осмотры. Он добавил, что поднятый из моря якорь по некоторым техническим деталям можно считать принадлежащим Newnew Polar Bear, на нем обнаружили краску того же типа, что была и на поврежденном газопроводе.

До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Финляндия продолжает выяснять обстоятельства происшествия на газопроводе Balticconnector и оповестила Россию о расследовании. 

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы перекрыли. Спустя два дня норвежские сейсмологи заявили, что с некоторой вероятностью зафиксировали взрыв магнитудой в 1 в районе Balticconnector.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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