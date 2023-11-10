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Стали известны подробности о жительнице Новосибирска, пропавшей 10 дней назад

Женщина, которая пропала в Новосибирске 10 дней назад, жила с уголовником

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Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области/VK

В Новосибирске разыскивают 30-летнюю Аксинию Шемякину, которая пропала в Калининском районе 10 дней назад. Об этом сообщает Сиб.фм.

В пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт» изданию сообщили, что девушка пропала после того, как вышла с работы домой. Бывший муж пропавшей рассказал, что она жила с Романом С., который недавно вышел из тюрьмы, где оказался за угон автомобиля. По словам экс-супруга, девушка ушла от него к мужчине вместе с их общим 9-летним ребенком.

«Мы последний раз года 2 [назад] общались. С сыном она мне не дает общаться. Аксиния сошлась с пацаненком, который недавно вышел из тюрьмы. Она мне однажды заявила, что у нее появилась другая семья», — поделился мужчина.

По данным Сиб.фм, человека с таким же именем, как у нового избранника пропавшей, три раза судили в Калининском суде — за групповые кражи и угон автомобиля.

В конце октября портал ЕАН со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых сообщал, что во время сплава по реке неподалеку от перевала Дятлова в Свердловской области пропала группа туристов.

Ранее сообщалось, что россиянин посадил на цепь знакомого и удерживал его в подвале.

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