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Правительство РФ одобрило новый запрет для полиции

Правительство одобрило отстранение полиции от дублирующих проверок бизнеса

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Shutterstock

Кабинет министров России одобрил и внес в Госдуму законопроект, запрещающий дублирование полномочий полиции и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Новая инициатива предполагает, что контрольные мероприятия должны проводить только профильные ведомства. В комментарии на сайте кабмина руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко отметил, что на первом этапе власти исключат из Кодекса об административных нарушениях 46 составов, связанных с дублирующими полномочиями.

При этом будут сохранены функции правоохранительных органов по «предотвращению нарушений с возможностью возбуждения административных дел» в отношении граждан.

В августе президент России Владимир Путин поручил правительству и Генеральной прокуратуре запретить сотрудникам полиции наказывать представителей бизнеса за нарушения требований надзорных органов. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) форуме российский лидер отметил, что вместо профильных надзорных органов к предпринимателям с проверками стали приходить правоохранители.

3 октября сообщалось, что российское правительство выделило более 1,3 млрд рублей на оплату труда гражданского персонала МВД из-за повышения МРОТ. Согласно документу, решение было принято в связи с увеличением минимального размера оплаты с 1 января 2023 года.

Ранее в Госдуму внесли проект об уменьшении рабочей недели.

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