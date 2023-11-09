Ватикан разрешил геям и транссексуалам участвовать в церковных таинствах

В соответствии с документом, опубликованным информационным порталом Vatican News, транссексуалы могут креститься в Римско-католической церкви и выступать в качестве крестных родителей и свидетелей на свадьбах. Этот документ является развернутым ответом на вопросы, заданные бразильским епископом Жозе Негри в июле и подписанные префектом дикастерии доктрины веры кардиналом Виктором Мануэлем Фернандесом.

Отмечается, что в октябре такая позиция Ватикана была одобрена папой Римским Франциском.

В документе утверждается, что транссексуалы имеют возможность принять крещение, даже если они прошли гормональное лечение или сделали операцию по смене пола. Однако основным условием является отсутствие риска возникновения публичного скандала или дезориентации верующих.

Относительно крещения детей гомосексуальных пар, включая тех, которые были рождены с помощью суррогатного материнства, документ утверждает, что дикастерия допускает их крещение, при наличии реальной надежды на их воспитание в католической вере.

Документ также признает возможность транссексуалов выступать в роли крестных родителей при определенных условиях. Однако в таких случаях рекомендуется проявлять осторожность и предотвращать возможность скандала или дезориентации внутри церковного сообщества. Каноническое право не запрещает транссексуалам быть свидетелями на свадьбе.

Для геев, которые желают выступать в роли крестных родителей, также сформулирована похожая позиция. Однако подчеркивается, что в таких случаях необходимо, чтобы человек вел свою жизнь в соответствии с верой и обязательствами, принятыми в католической вере. Дикастерия призывает к осторожности для защиты таинства крещения. Ватиканское ведомство не видит никаких препятствий для того, чтобы гомосексуалисты выполняли роль свидетелей на свадьбе.

В 2021 году Ватикан отказал геям в венчании.

Ранее Милонов поддержал решение Уганды запретить каминг-ауты представителей ЛГБТ.