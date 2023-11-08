Владелец сети детсадов из Москвы обвинил полицию в похищении детей

Владелец сети домашних детских садов Smile Fish Иван Сорокин в беседе с «Газетой.Ru» назвал произволом поведение сотрудников полиции, которые пришли с проверкой в детсад на севере Москвы из-за жалобы на якобы незаконное удерживание детей и увезли воспитанников в отдел. По словам Сорокина, родители детей намерены написать коллективную жалобу в прокуратуру и Следственный комитет.

«У нас в сети 117 садов. Садик на Войковской в Москве полтора месяца всего лишь работает. Каждый садик площадью примерно 100 кв.м. рассчитан на 16 детей от полутора до семи лет. Ну, бывают соседи. Они у нас тут есть, но мы им не мешаем, потому что до 8.00 и после 19.00 здесь никого нет. В субботу и воскресенье детей нет. Законы Москвы о тишине мы не нарушаем. И вот четыре дня назад к нам пришел участковый. Сказал, что было обращение, что тут незаконный детсад. Мы ему показали все документы. У нас долгосрочная аренда на пять лет, собственник в курсе, в договоре все прописано. Показали, что у нас оформлены все сотрудники, у них есть санитарные медкнижки. Все педагоги с образованием. На каждого ребенка у нас есть договор об оказании услуг, что каждый родитель в здравом уме и светлой памяти подписал договор. Есть ксерокопии свидетельства о рождении и паспортов родителей. Все это мы предоставили участковому. Написали ему объяснительную, и он радостный ушел», — рассказал Сорокин.

Через день в частный детский сад наведались сотрудники ПДН — подразделения по делам несовершеннолетних. Руководство сада предоставило им те же документы, которые показывало участковому.

«Но на этом они не успокоились. На тот момент у нас было девять детей, они опросили их родителей. Все родители дали объяснительную и сказали, что да, мы ходим в этот детский сад, платим деньги, нам нравится бережное отношение к здоровью ребенка, что здесь классное окружение, что индивидуальный подход. Ну все. Мы радостные — прошла еще одна проверка. Но проходит два дня, и сегодня дети собираются на прогулку, воспитатель открывает дверь, в этот момент в квартиру вломилась просто группа захвата из восьми человек во главе с подполковником полиции. Мы с таким никогда не сталкивались, чтобы подполковник полиции с двумя следователями ворвались к нам. Причем агрессивно. С 11:00 они оставались в детсаду и удерживали детей», — отметил руководитель Smile Fish.

По словам Сорокина, после изучения всех документов на детский сад сотрудники полиции заявили, что они им «не подходят», а после этого «вытащили всех детей и погрузили в полицейский бобик».

«Все эти машины, естественно, не были обустроены детскими креслами. Самой младшей девочке — год и восемь месяцев, старшему ребенку — пять с половиной лет. Были дети и двух и трех лет. Всего семь человек. Отвезли их в отделение полиции №100. Последнего ребенка из полиции мы с родителями забрали ровно в 17.00. А в 18.00 мы забрали наших сотрудниц. И от все это время они сидели голодные, без сна и отдыха. Дети выходили оттуда в слезах. Причем после всего этого цирка нам не предъявили никаких обвинений, никакого административного дела не завели. Не показали ни одного официального документа о проведении проверки, ни одного постановления суда. И когда они отдали детей и нас выпустили, нам не выдали ничего — никакого штрафа, никакого нарушения. Это был просто произвол. У нас нет на руках ни одного документа. Я считаю, что это было просто похищение детей. Они вели себя очень агрессивно, оказали психологическое и моральное давление на каждого ребенка», — заявил Сорокин.

Руководство сада пообещало родителям и детям оказать психологическую поддержку. Кроме того, готовится коллективная жалоба в правоохранительные органы.

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