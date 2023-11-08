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Врач рассказал, какие симптомы могут указывать на рак поджелудочной железы

Врач Егиев: на рак поджелудочной железы может указывать резкая потеря веса

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Depositphotos

На рак поджелудочной железы могут указывать желтуха, сопровождающаяся болью в правом подреберье, резкая потеря веса без видимых причин, темный цвет мочи и светлый оттенок кала. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-онколог, врач-хирург «СМ-Клиника» Валерий Егиев. Также, по его словам, заболевание может сопровождаться общим недомоганием и расстройством пищеварения (диарея, запоры).

«Чаще всего рак поджелудочной железы протекает бессимптомно, поэтому его сложно заподозрить на ранних стадиях, когда лечение проходит легче и наиболее эффективно. Кроме того, его можно спутать с заболеваниями желчного пузыря, язвой желудка и диабетом. Но есть ряд симптомов, при которых обязательно необходимо пройти обследование», — сказал Егиев.

Для диагностики заболевания назначаются ультразвуковые исследования (УЗИ), а также компьютерная томография (КТ) с контрастированием сосудов, пояснил врач.

В 2023 году ученые из Университета Британской Колумбии выяснили, что повышенный уровень инсулина в крови увеличивает риск развития рака поджелудочной железы. Результаты исследования опубликованы в Science Direct.

Оказалось, что ацинарные клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают пищеварительные ферменты, могут стать чрезмерно активными вследствие повышенного уровня инсулина. Этот процесс провоцирует воспаление органа и трансформацию ацинарных клеток в предраковые, выяснили исследователи.

Ранее ученые выяснили, как аспирин останавливает развитие рака.

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