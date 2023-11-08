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Блогер Максим Кац* решил обжаловать штраф в размере 50 тысяч рублей

РИА Новости: блогер Максим Кац обжалует штраф в 50 тысяч рублей

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Максим Кац/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Максим Кац (признан в РФ иностранным агентом) обратился в суд, чтобы обжаловать свой административный штраф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Хорошевский суд Москвы.

По словам источника, поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном нарушении.

Штраф в размере 50 тысяч рублей Кац получил после того, как не предоставил отчет в уполномоченный орган.

Ранее Басманный суд столицы заочно приговорил иноагента к возьми годам лишения свободы за фейки о Вооруженных силах РФ. Более того, Кац не сможет заниматься связанной с администрированием сайтов деятельностью четыре года. Сам блогер находится за пределами России.

Ранее в сибирских библиотеках стали выдавать книги иноагентов по паспорту.

*  признан в РФ иностранным агентом
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