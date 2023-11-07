Вирусолог оценил ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 в России

Ежедневно коронавирусом в России заражаются порядка 4 тыс. человек. Несмотря на это, рост заболеваемости остается незначительным, особенно в сравнении с показателями во время пандемии, заявил НСН профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В начале сентября COVID-19 заболевали около 500 человек в день. Однако несмотря на восьмикратный прирост, ситуация остается нормальной, отметил вирусолог.

«Давайте вспомним, что было в период пандемии. Тогда заболевали по 180 тысяч человек в день, — привел он пример. — То есть сейчас заболеваемость относительно небольшая».

Сейчас фиксируется подъем не только коронавируса, но и других респираторных заболеваний, напомнил Альтштейн, призвав жителей не беспокоиться.

Напомним, за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 31,7%. Количество госпитализаций составило 5 042 человека и увеличилось в сравнении с предыдущей неделей на 33,4%.

Ранее сообщалось о готовности российской вакцины COVID-19 и гриппа готова к третьей фазе испытаний.