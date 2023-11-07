Федерация автовладельцев оценила планы снизить количество видеокамер на дорогах

На дорогах в России действительно стоит увеличить интервал между камерами видеонаблюдения, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Из-за большого количества близко расположенных друг к другу камер автомобилисты зачастую получают по два штрафа за одно нарушение, объяснил он свое мнение в беседе с НСН.

По мнению Канаева, в данном вопросе речь идет не о безопасности, а денежной выгоде устанавливающих камеры.

«Меньше одного километра – это меньше минуты человек едет. Поэтому есть смысл экономить госбюджеты, Минтранс действует в этой логике. Можно завесить камерами все города, но безопасность в данном случае не так сильно коррелируется», — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что при установке видеокамер учитывается количество ДТП на том или ином участке. Однако, по его мнению, для снижения аварийности достаточно одной камеры, а если участок «усеян» ими, то это уже больше про «прибыль коммерсантов».

Напомним, с предложением запретить устанавливать камеры слишком близко друг другу вышел Минтранс. В ведомстве предлагают запретить ставить камеры контроля, которые фиксируют однотипные нарушения, ближе одного километра друг от друга в городе и пяти – за городом.

В университете Иннополис в Татарстане ранее создали проводной квадрокоптер для непрерывного контроля ПДД, способный заменить камеры.