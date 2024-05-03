Датский гигант Maersk остановил ликвидацию бизнеса в России

Датский логистический гигант Maersk сохранил свои дочерние подразделения в России и продолжил их финансирование, несмотря на прежние заявления о сворачивании бизнеса в России. Об этом пишет РБК.

Согласно данным бухгалтерской отчетности ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск» — они были сохранены согласно решению головной компании, а также дополнительно профинансированы в размере 20 млн рублей. Кроме того, для офисов дочерних компаний Maersk в январе текущего года была продлена аренда помещений сроком на 11 месяцев. Отмечается, что о планах по возобновлению процедуры ликвидации в отчетных документах не значится.

В декабре прошлого года одна из крупнейших судоходно-логистических компаний AP Moller-Maersk объявила о решении временно прекратить перевозку всех грузов через акваторию Красного моря. Причиной послужили атаки хуситов на суда компании. Контейнеровозы вынуждены идти по маршруту через мыс Доброй Надежды. В результате расстояние увеличилось на порядка 13 тыс. км, расходы корпорации на топливо выросли на 50%. Это, в свою очередь, сказалось на стоимости перевозок. Цены за контейнер увеличились на сотни долларов.

Ранее перевозчик Hapag-Lloyd заявил о многомиллионных потерях.