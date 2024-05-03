В Бельгии предложили ввести налог на богатство

Глава Соцпартии Бельгии Поль Маньетт предложил ввести «всемирный налог на богатство». Об этом он сообщил в интервью изданию Financial Times.

«Если мы хотим финансировать климатический переход, нам нужны деньги. В идеале (должен быть введен) всемирный налог на богатство, ну, или по крайней мере на уровне Европы», — заявил Маньетт.

Глава Соцпартии Бельгии утверждает, что запрос на такую меру среди населения европейских стран «очень высок».

До этого сообщалось, что страны ЕС решили увеличить свои расходы на оборону и поручили Еврокомиссии представить соответствующий отчет к июню 2024 года. Об этом говорится в документе, принятом по итогам встречи глав стран — членов ЕС

Европейский совет поручил Совету ЕС и Еврокомиссии изучить возможные варианты мобилизации финансирования и представить доклад об этом к июню.

Европейскому инвестиционному банку придется усовершенствовать свою политику кредитования оборонной промышленности ЕС.

Ранее в Евросоюзе высказали опасения из-за возможной потери «оборонного зонтика» США.