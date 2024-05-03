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В США заявили, что студенческие протесты могут стать «Вьетнамом Байдена»

Сенатор Сандрес: студенческие протесты могут стать личным Вьетнамом Байдена

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Kevin Lamarque/Reuters

Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что пропалестинские протесты в университетах США могут стать для Джо Байдена личной войной во Вьетнаме, проведя параллели с акциями против боевых действий Вашингтона в азиатской стране. Его слова приводит CNN.

«Я вспоминаю, и другие люди упоминают, что это может быть Вьетнам Байдена», — заявил Сандерс, комментируя влияние студенческих протестов на предвыборную кампанию действующего главы государства.

Он напомнил ситуацию с президентом США Линдоном Джонсоном, который был вынужден не баллотироваться на второй срок в 1968 году из-за недовольства проводимой им политикой во Вьетнаме.

«Он [Джонсон] решил не баллотироваться в 1968 году из-за несогласия с его взглядами на Вьетнам, и я очень обеспокоен тем, что президент Байден ставит себя в положение, в котором он отталкивает не только молодежь, но и большую часть демократической базы, с точки зрения своих взглядов на Израиль и эту войну», — сказал Сандерс.

До этого спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в Соединенных Штатах могут привлечь бойцов Национальной гвардии для разгона студенческих демонстраций в поддержку Палестины.

Ранее в США призвали выдворять студентов, участвующих в пропалестинских митингах.

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