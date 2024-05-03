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«Послал бы ее подальше Махачкалы»: гендир «Енисея» раскритиковал дисквалификацию тренера

Гендир «Енисея» Федосеев: послал бы Опейкину судить еще подальше Махачкалы

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Виталий Невар/РИА Новости

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев признался, что не согласен с дисквалификацией главного тренера команды Андрея Тихонова за реплику о судье Вере Опейкиной. Его слова передает «Чемпионат».

«Тихонов ничего крамольного не сказал по поводу судейства. Он предложил послать Веру Опейкину судить в Махачкалу. Что тут ужасного? Совершенно неправильная реакция со стороны КДК. Я бы послал ее судить еще подальше Махачкалы», — сказал Федосеев.

Тихонов ранее заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок в матче «Енисея» против «СКА-Хабаровск» и ее нужно отправить в Махачкалу. За эту фразу он получил пятиматчевую дисквалификацию (две игры условно).

После 29 туров «Енисей», набрав 40 очков, делит девятое место в турнирной таблице с «СКА-Хабаровск» и ярославским «Шинником». Лидируют в Первой лиге «Химки» (54 очка). На два очка меньше у идущего вторым махачкалинского «Динамо». Тройку лидеров замыкает тольяттинский «Акрон» (50 очков).

Ранее иностранный тренер заявил, что направляется в Россию, чтобы возглавить клуб РПЛ.

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