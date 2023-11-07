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В Москве продолжается строительство южного вестибюля на Лианозово D1

Ликсутов: Лианозово станет удобнее и комфортнее для пассажиров

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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Для пассажиров D1 Лианозово стала первой пересадочной станцией на пути в Москву, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в настоящее время на станции продолжается строительство южного вестибюля.

«Он соединит Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу и свяжет два района: Дмитровский и Лианозово. После окончания всех работ пассажиры смогут пользоваться удобным транзитным переходом. А из южной части вокзала организуем удобный выход к остановкам маршрутов наземного транспорта», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что сейчас на станции выполняется монтаж сходов и эскалаторов.

«Лианозово — важный транспортный узел сразу для двух районов столицы: Лианозово и Дмитровского. Это первая станция из области, где можно пересесть на метро — Люблинско-Дмитровскую линию. Сейчас мы продолжаем развивать этот московский городской вокзал, чтобы сделать его еще комфортнее. Скоро здесь появится южный вестибюль с лифтами и эскалаторами и удобным выходом к остановкам автобусов», — отметил он.

Ликсутов подчеркнул, что жители прилегающих районов смогут безопасно пересекать железную дорогу по подземному транзитному переходу.

Ранее Максим Ликсутов рассказал о реконструкции станции Железнодорожная D4.

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