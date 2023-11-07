Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Приморье отключения света наблюдаются в 17 населенных пунктах

В Приморье 17 населенных пунктов остаются без света полностью или частично

close
100%
Unsplash

В 17 населенных пунктах Приморья полностью или частично отсутствует электроснабжение. Об этом на совещании губернатора Приморского края Олега Кожемяко с главами и руководителями муниципалитетов доложил министр энергетики и газоснабжения региона Андрей Леонтьев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Леонтьева, наиболее сложная ситуация наблюдается в Лесозаводске и Дальнереченске.

«Сегодня всех потребителей подключим. Особое внимание уделено социальным объектам, котельным», — сказал министр.

Он указал, что в среду, 9 ноября, энергетики будут заниматься точечными отключениями.

Южный циклон принес сильный дождь и снег в Приморский край. Так, в Лесозаводске прошел ледяной дождь, а во Владивостоке выпало более двух месячных норм осадков.

Как сообщалось, утром 6 ноября специалисты зафиксировали отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах Лесозаводского, Уссурийского городских округов, Хорольского, Ханкайского, Чугуевского, Октябрьского районов.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий