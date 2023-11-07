В Приморье отключения света наблюдаются в 17 населенных пунктах

В 17 населенных пунктах Приморья полностью или частично отсутствует электроснабжение. Об этом на совещании губернатора Приморского края Олега Кожемяко с главами и руководителями муниципалитетов доложил министр энергетики и газоснабжения региона Андрей Леонтьев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам Леонтьева, наиболее сложная ситуация наблюдается в Лесозаводске и Дальнереченске.
«Сегодня всех потребителей подключим. Особое внимание уделено социальным объектам, котельным», — сказал министр.
Он указал, что в среду, 9 ноября, энергетики будут заниматься точечными отключениями.
Южный циклон принес сильный дождь и снег в Приморский край. Так, в Лесозаводске прошел ледяной дождь, а во Владивостоке выпало более двух месячных норм осадков.
Как сообщалось, утром 6 ноября специалисты зафиксировали отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах Лесозаводского, Уссурийского городских округов, Хорольского, Ханкайского, Чугуевского, Октябрьского районов.
Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.