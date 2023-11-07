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В Улан-Уде на площади 10 тыс. кв. м горит крыша торгового центра

МЧС: крыша торгового центра горит в Улан-Уде на площади 10 тыс. кв. м

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Depositphotos

В Улан-Удэ горит кровля торгового центра на площади 10 тыс. кв. м. Об этом в Telegram cообщает пресс-служба МЧС России.

По ее информации, шесть человек вышли на улицу самостоятельно

«По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее сообщалось, что в Москве во время пожара в жилом доме на Дмитровском шоссе пожарные спасли мужчину из окна горящей квартиры. Очевидец ЧП Игорь рассказал «Газете.Ru», что люди «очень переживали» за мужчину и, пока не приехала пожарная вышка, натягивали внизу ковры. Очевидица пожара Наталья уточнила, что заблокированный в квартире мужчина кричал из окна, что ему тяжело дышать, и протирал себя тряпкой, которую намочил водой из чайника.

До этого стало известно, что крупный пожар произошел в районе металлургического комплекса в Ижевске.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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