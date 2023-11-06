Сына экс-президента Армении выпустили на свободу

Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон, арестованный по обвинению в избиении полицейских, выпущен на свободу. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Агентство публикует видео, на котором Кочарян выходит из тюрьмы. Ставший депутатом НС от фракции «Айастан» Левон Кочарян находился под арестом почти 2 месяца.

23 сентября адвокат Александр Кочубаев сообщал, что его подзащитного — Левона Кочаряна — задержали по обвинению в избиении четырех полицейских спецназа. Адвокат заявил, что задержание Левона Кочаряна имеет политический контекст и является попыткой официального Еревана пресечь акции гражданского неповиновения.

Кочаряна задержали 22 сентября во время протестов в центре Еревана в связи с требованием граждан отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за его признания Нагорного Карабаха территорией Азербайджана.

Ранее протестующие в Ереване заблокировали важный городской проспект.