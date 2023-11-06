ВС РФ нанесли удары по воздушным целям в зоне СВО из Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что 6 ноября российские военнослужащие нанесли удары по воздушным целям в зоне специальной военной операции (СВО). О текущей ситуации в регионе он написал в личном Telegram-канале.

«В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации», — указал глава области.

Он добавил, что на территории самого региона никаких происшествий не зафиксировано. В связи с этим Голубев призвал местных жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

Вечером 5 ноября в Брянской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Согласно данным Министерства обороны РФ, в небе над регионом был сбит украинский беспилотник самолетного типа.

На следующий день глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации в воздушном пространстве региона нескольких украинских дронов. Всего российскую область пытались атаковать два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Руководитель местной администрации уточнил, что при падении обломков беспилотников никто из местных жителей не пострадал. Также удалось избежать каких-либо разрушений.

Ранее украинские военные при помощи дронов попытались подорвать поезд c нефтепродуктами в Крыму.