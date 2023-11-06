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В Армении вызвали на допрос лидера антироссийской организации

Армянского оппозиционера Сефиляна допросили из-за видео о теракте

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BEVER/YouTube

Одного из лидеров националистической и антироссийской организации «Национально-демократический полюс» Жирайра Сефиляна вызвали на допрос в Службу национальной безопасности Армении (СНБ). Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 10:00 меня вызвали на допрос в Службу национальной безопасности по поводу видео, опубликованного СНБ 2 ноября (якобы «был предотвращен терроризм»)», — написал политик.

По данным СНБ, 2 ноября армянские правоохранители обезвредили некую террористическую группировку, которая собиралась захватить государственные здания, а также применить силу против гражданских. Всего было арестовано пять человек.

Жирайр Сефилян — член совета «Национально-демократического полюса». Организация известна своей антироссийской и прозападной риторикой. В 2016 году Сефиляна задерживали по подозрению в незаконном хранении оружия, что привело к беспорядкам и захвату здания полка патрульно-постовой службы на окраине Еревана. Участниками тех событий были и некоторые члены «Национально-демократического полюса», требовавшие освобождения Сефиляна.

Ранее стало известно, что в Армении появится новое генконсульство России.

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