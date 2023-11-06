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Терапевт предупредил, что голодание может привести к печальным последствиям

Терапевт Водовозов: «праноеды» предлагают простые решения, в отличие от врачей

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Depositphotos

Праноедение или солнцеедение (способность человека длительное время обходиться без пищи и воды), которые проповедуют некоторые блогеры, выглядят простыми решениями, но могут привести к печальным последствиям. Об этом сообщил РИА Новости врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

Как отметил Водовозов, в некоторых видах вегетарианства нет ничего плохого, в том числе для детей, и в наиболее легких версиях оно практически полностью соответствует современным научным представлениям о здоровой диете.

При этом он предупредил, что любые голодания — это плохо для организма, так как оно приводит к проблемам с ЖКТ, расстройству пищевого поведения и даже ожирению.

По словам терапевта, врач не знает, вылечит ли тебя та или иная таблетка, он может сообщить о шансах, рисках и побочных эффектах, в то время как «проповедники голодания» обещают четкий выход: «сделаешь так — и все будет хорошо». «Так люди получают иллюзию власти над своим телом и жизнью. А это в итоге может привести к печальным последствиям», — заключил он.

28 октября сообщалось, что интервальное голодание помогает похудеть диабетикам без подсчета калорий.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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