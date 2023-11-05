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В Ленобласти юношу задержали за пересылку десятков порнороликов с детьми

В Ленобласти юношу поймали после отправки откровенных видео с детьми

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Shutterstock

В Ленобласти девушка обвинила 18-летнего молодого человека в отправке откровенных материалов с участием детей. Об этом сообщает «Фонтанка».

В диалоге в мессенджере 17-летняя россиянка получила от знакомого более шестидесяти роликов. Просматривая материалы, девушка рассмотрела среди действующих лиц несовершеннолетних. После этого петербурженка обратилась в правоохранительные органы.

Полиция задержала подозреваемого на станции «Щеглово» Всеволожского района. Ночь молодой человек провел в отделении полиции. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянку, которая продавала интимные снимки своего ребенка, приговорили к 8,5 годам колонии.

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