К Цыгановым пришли с обысками

К певице Виктории Цыгановой пришли с обысками. Об этом сообщил ее муж Вадим Цыганов в официальном Telegram-канале артистки.

«Вообще не могу говорить, к нам пришли с обыском. Я постараюсь сделать буквально несколько звонков. Если у кого-то есть возможность связаться с АП (администрацией президента — «Газета.Ru»), чтобы быстро (разрешить ситуацию — «Газета.Ru»), сейчас передам номер», — говорит на видео Вадим Цыганов.

По словам Вадима Цыганова, обыски решили провести, потому что «настучала Собчак».

26 октября октября на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) вышло интервью с Вадимом и Викой Цыгановыми. В начале беседы журналист поблагодарил интервьюируемых за то, что они стали одними из первых за год, кто согласился побеседовать с Дудем, имея при этом отличные от интервьюера политические взгляды. После интервью Вадим Цыганов сообщил «Царьграду», что после публикации интервью певицу внесли в «черный список», также сорвалось поздравление Цыгановой на Первом канале.

28 октября Цыганова в своем Telegram-канале опубликовала видеозаписи интервью и призвала подписчиков не смотреть его, так как его создала нейросеть. Вадим Цыганов объяснил это заявление тем, что звездная супруга пыталась избежать дурных вопросов.

После вышедшего интервью журналистка Ксения Собчак на своем YouTube-канале высмеяла Вику Цыганову, которая дала интервью Дудю в туфлях от Chanel.

Она также пересказала в ироничной манере теорию Цыгановой о том, что Россия создает для евреев Новый Иерусалим, куда они смогут переселиться. Собчак также высмеяла слова звездной пары о том, что интервью вместо них создала нейросеть. По мнению журналистки, подобного рода объяснения могут иметь вес только в случае с Иосифом Пригожиным, который также говорил, что его разговор с другом подделал искусственный интеллект.

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