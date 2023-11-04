На форуме «Сообщество» представили медиаинициативы для решения проблем общества

Социальный проект должен обязательно иметь медиасоставляющую. Об этом на сессии «Не просто медиа. Проекты, которые меняют жизнь» форума «Сообщество» заявила заместитель генерального директор АНО «Диалог Регионы», куратор «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец, сообщает пресс-служба форума.

На мероприятии авторы и эксперты обсудили реализованные и планируемые социальные проекты. Среди них – медиалагерь для интеграции детей из недавно освобожденных территорий в ДНР, инклюзивный медиацентр для детей в Липецке, и другие.

«Пора уходить от стереотипа, что добро любит тишину: добро любит, чтобы о нем говорили. Здесь очень важен тот заразительный эффект, который может дать правильное освещение социальных проектов. Если медиаспециалисты видят, что можно не просто хайповать на чем-то негативном, но делать крутые социальные медиапроекты, они начинают это делать, пользуясь поддержкой, которая есть в стране», — сказала Аблец.

На сессии были представлены проекты российских медийщиков, которые помогают решать общественные проблемы. Так, о проектах «Надежный тыл» и «Дети мира» рассказала выпускница «Мастерской новых медиа» из Донецка Елена Алдошина.

«Надежный тыл» – это серия видеороликов, в которых через истории участников боевых действий мы рассказываем, с какими трудностями они сталкиваются и как государство помогает их решить. Люди не знают, куда обращаться, когда у них возникают какие-то проблемы, в том числе присутствует фактор недоверия. Через истории людей мы хотим показать, что они прошли, что переживают и как получают поддержку», — сказала она.

В Свою очередь, исполнительный директор Ассоциации по поддержке некоммерческих организаций «Больше, чем добро» из Липецка Юлия Бунина поделилась, как совместно с коллегами занимается популяризацией благотворительности среди жителей Липецкой области.

Кроме того, певец, композитор, лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный представил музыкально-просветительский проект «Чтобы победить». Продюсер и ведущий Глеб Мамонов рассказал о проекте «Oh My Град». Шеф-редактор русской службы RT Юлия Мартовалиева представила проект «Дети войны». Заместитель руководителя донецкого отделения общественной организации «Молодая Республика» и МГЕР в ДНР Микаэль Минасян рассказал о работе с молодежью в республике, в том числе при помощи медиаработы.