Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Площадь возгорания на складе в Абакане стала больше

Площадь возгорания в Абакане увеличилась до 1,5 тыс. квадратных метров

close
100%
«МЧС России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МЧС России»

Здание склада загорелось в Абакане, площадь пожара уже превысила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Согласно последним данным, площадь пожара составила 1,5 тыс. «квадратов».

В тушении огня были задействованы 50 человек личного состава и 13 единиц техники.

В МЧС пояснили, что по адресу, где начался крупный пожар, была продуктовая база. Причина происшествия в Хакасии пока неизвестна, ведется проверка.

2 ноября в Перми произошел пожар в ангаре на площади более 200 квадратных метров. Сообщалось, что возгорание случилось из-за крупных емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью.

Также в Донецке произошло крупное возгорание в Буденовском районе. На видео очевидцев заметно, как огонь высоко поднимался над домами. Возгорание дончане фиксировали из разных точек населенного пункта.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий