Площадь возгорания на складе в Абакане стала больше

Здание склада загорелось в Абакане, площадь пожара уже превысила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Согласно последним данным, площадь пожара составила 1,5 тыс. «квадратов».

В тушении огня были задействованы 50 человек личного состава и 13 единиц техники.

В МЧС пояснили, что по адресу, где начался крупный пожар, была продуктовая база. Причина происшествия в Хакасии пока неизвестна, ведется проверка.

2 ноября в Перми произошел пожар в ангаре на площади более 200 квадратных метров. Сообщалось, что возгорание случилось из-за крупных емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью.

Также в Донецке произошло крупное возгорание в Буденовском районе. На видео очевидцев заметно, как огонь высоко поднимался над домами. Возгорание дончане фиксировали из разных точек населенного пункта.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.