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Россия закрыла один пункт пропуска на границе с Эстонией

Автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией закрыли до февраля 2024 года

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Сергей Степанов/РИА Новости

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое предполагает закрытие автомобильного грузе-пассажирского пункта пропуска «Ивангород» на Российско-эстонской границе до 1 февраля 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что данное решение было принято на период реконструкции. Исключением в данной ситуации является пешеходная часть погранпункта, которая останется открытой. Подчеркивается, что Министерство иностранных дел РФ должно уведомить Эстонию о принятом решении.

До этого первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан сообщил, что аналогом запрета на въезд в граничащие с РФ страны Евросоюза автомобилей с российскими регистрационными номерами является действующий в Чехии запрет на авиационные полеты из России.

Россияне не смогут пересечь границу Польши на автомобиле с российскими номерами с 17 сентября. На этой неделе аналогичные ограничения ввели Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. Обсуждают необходимость запрета и в Норвегии — последней стране Шенгенской зоны, граничащей с Россией, куда россияне пока могут въехать на машине.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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