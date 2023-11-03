В Госдуме заявили о будущей замене плохих политиков искусственным интеллектом

В будущем плохих политиков может заменить искусственный интеллект (ИИ), заявил депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман. В качестве такого политика он в беседе с НСН привел британского премьер-министра Риши Сунака.

Накануне американский бизнесмен Илон Маск заявил Риши Сунаку, что ИИ со временем освободит людей от необходимости работать. Комментируя его слова, Вассерман отметил, что при автоматизации той или иной профессии выясняется, сколько в ней творчества, а сколько работы по готовым алгоритмам.

«Возвращаясь к тому, что сказали Маск и Сунак... Насколько я могу судить, деятельность хорошего рекламщика, такого как Маск, заметно сложнее автоматизировать, чем деятельность плохого политика, как Сунак, — считает депутат. — В глобальном смысле далеко не всю деятельность людей пока можно автоматизировать, остается нечто, что люди должны делать сами».

Напомним, в беседе с Маском Сунак не согласился с его доводами, отметив, что «работа придает людям смысл».

Ученые ранее создали физическую нейросеть из нанопроводов, напоминающую по конструкции человеческий мозг. Для обучения нейросетей такого типа требуется меньше энергии по сравнению с обычными ИИ-инструментами.