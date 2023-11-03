В Кремле не стали комментировать слухи о назначении сына Пригожина главой ЧВК «Вагнер»

В Кремле не располагают информацией о назначении сына Евгения Пригожина Павла новым главой ЧВК «Вагнер». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос не к нам, не наша тема. Никакой информацией об этом я не располагаю», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.

Слухи о том, что сын основателя ЧВК «Вагнер» возглавил бойцов, появились в конце октября. Сообщалось также, что вагнеровцы во главе с Павлом Пригожиным вошли в состав Росгвардии и стали ее подразделением.

Позднее эти слухи прокомментировали в Госдуме. Сначала депутат Александр Хинштейн, а затем и глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявили, что Росгвардия не поглощала «Вагнер», а все бойцы пришли в ведомство добровольно и заключили контракты в индивидуальном порядке.

По словам Картаполова, ЧВК «Вагнер» фактически расформирована, а большинство ее бойцов ушли служить в Минобороны или другие официальные ведомства.

Ранее стало известно, что бойцам ЧВК оформляют удостоверения ветеранов.