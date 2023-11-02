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Правительство расширит программу льготного автокредитования

Мишустин: люди с ограничениями получат возможность льготного автокредитования

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ планирует расширить программу льготного автокредитования на людей с ограничениями по здоровью. Его слова на заседании правительства передает агентство «Прайм».

В ходе заседания премьер рассказал, что в ближайшие три года на поддержку российских компаний автомобильной промышленности и повышение спроса на их продукцию будет выделено порядка 30 млрд рублей. По словам Мишустина, эти деньги пойдут на реализацию действующей программы автокредитования, которая позволяет получить скидку в размере до 25% от стоимости автомобиля определенным категориям граждан.

Мишустин напомнил, что в их числе медицинские работники, учителя, участники специальной военной операции и их близкие и родные.

«Теперь воспользоваться льготным предложением также смогут люди и с ограничениями по здоровью», — сообщил российский премьер, добавив, что при покупке отечественных электромобилей в кредит скидка увеличится до 35%, и государство вернет покупателю до 925 тыс. рублей.

В сентябре Минпромторг выступил за увеличение скидки при покупке новых электромобилей в России до 35% с 1 октября текущего года. Сейчас в рамках программ автокредитования субсидируется базовая скидка при уплате первоначального взноса по автокредиту в размере 20% от стоимости машины (для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%). Скидка на электрокары российского производства составляет 25% (не более 625 тыс. рублей).

Ранее автоэксперт призвал россиян не ждать снижения цен и не откладывать покупку машины.

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