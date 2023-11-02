На Дальнем Востоке вспыхнул пожар в здании администрации

В Хабаровске вспыхнуло здание администрации. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар начался 2 ноября в двухэтажном административном здании на улице Ленинградской возле железнодорожного вокзала. После прибытия на место пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что горит кровля административного здания. По информации Telegram-канала «BIG HAB», возгорание произошло на втором этаже строения, где располагается оборудование поста электрической централизации.

Возгорание локализовано на площади 150 квадратных метров. Тушение пожара продолжается. На месте работают 28 человек личного состава, а также задействовано 9 единиц техники. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Краснодарском крае произошел пожар на крупном складе.