Врач рассказала, как полный отказ от алкоголя отразится на человеке

Полный отказ от алкоголя окажет благоприятное воздействие на работу печени и на состояние кожи. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что потребление спиртного оказывает разрушающее действие на весь организм, в том числе на кожу. Поэтому при отказе от него внешний вид человека улучшается, отметила врач.

«У любителей напитков с градусом часто бывает ожирение печени, как раз связанное со спиртным. Если мы избавим ее от алкогольной нагрузки, это положительно скажется на состоянии органа», — отметила Соломатина.

Кроме того, такой образ жизни положительно отразится и на нервной системе человека, потому что алкоголь разрушает клетки головного мозга и может вызвать психические реакции.

«Есть очень вредный алкоголь, например абсент. Он быстро оказывает разрушающее воздействие. Если убрать алкоголь, то работа мозга и состояние нервной системы улучшатся», — заключила врач.

Накануне врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева говорила, что алкоголь и кофе могут усилить тревогу у человека.

Ранее стало известно, что одна порция алкоголя может убедить человека начать ползать по сцене голым.