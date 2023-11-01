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В название семейного комитета Госдумы добавили отцов

Депутаты ГД единогласно поддержали переименование семейно-детского комитета

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Государственная дума РФ единогласно проголосовала за переименование комитета Госдумы «По вопросам семьи, женщин и детей» в комитет «По защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства». Об общем решении народных избранников сообщила в своем Telegram-канале председатель комитета Нина Останина.

«Депутаты всех фракций единогласно проголосовали сегодня за изменение названия нашего семейно-детского Комитета. Как вам, мои дорогие друзья-подписчики?», — написала Останина.

По словам Останиной, упоминание отцов в названии комитета будет отражать их роль в семье.

Накануне спикер Володин в ходе выступления в Госдуме посоветовал главе комитета по вопросам женщин, семьи и детей привести название «в соответствие с традициями», так как сейчас, по его мнению, роль мужчины в парламенте «нивелирована». По его словам, если женщина успешна, то у нее обязательно есть крепкий тыл, то есть за ней стоит мужчина, — и аналогично у мужчин.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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