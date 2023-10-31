В Донецке при обстреле ВСУ пострадали журналисты ТАСС и «Известий»

Журналист газеты «Известия» Евгений Быковский пострадал в результате обстрела Донецка со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, получившего ранения корреспондента доставили в один из городских госпиталей. Однако подробности о его состоянии в настоящее время не уточняются.

Согласно информации ТАСС, во время атаки также пострадал фотокорреспондент самого агентства Дмитрий Ягодкин. По словам журналиста, в момент обстрела он находился в Буденновском районе Донецка и из-за этого оказался в зоне артиллерийского огня.

Ягодкин подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) целились в один из объектов гражданской инфраструктуры. Тем не менее он не стал раскрывать, какой именно объект намеревались разрушить украинские солдаты.

Вечером 31 октября представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле административного центра. Согласно имеющейся информации, в 19:18 (совпадает с мск) украинские военные выпустили по Донецку четыре реактивных снаряда.

Позже бойцы ВСУ выпустили в сторону населенного пункта еще два боеприпаса, а в 20:30 (совпадает с мск) нанесли удары при помощи двух кассетных снарядов. В каждом случае украинские солдаты использовали для обстрела реактивные системы залпового огня (РСЗО), уточнили в СЦКК.

Ранее в брянском селе Алейниково пропал свет из-за обстрела со стороны ВСУ.