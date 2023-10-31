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Власти Болгарии намерены выслать из страны корреспондента «Российской газеты»

В «Российской газете» отреагировали на информацию о высылке собкора из Болгарии

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Depositphotos

Власти Болгарии намерены депортировать корреспондента «Российской газеты» Александра Гацака. Об этом сообщается на сайте издания.

Посольство РФ в Болгарии уведомило журналиста об аннулировании его аккредитации и предстоящей экстрадиции, причины подобного решения озвучены журналисту не были.

Еще в конце сентября собкора вывали в местную миграционную службу, по дороге Гацаку позвонили еще раз и сообщили, что ему необходимо явиться в Агентство национальной безопасности страны, одновременно с этим стало известно, что в Софии был задержан представитель РПЦ которого депортировали из страны.

Гацак прибыл в посольство РФ в Болгарии и с тех пор находится на его территории.

«Полагаем, что эти действия властей указанных европейских государств к собственным корреспондентам «Российской газеты» происходят в контексте систематических репрессий в отношении российских СМИ и журналистов за рубежом, на что неоднократно обращало внимание министерство иностранных дел Российской Федерации», — сообщили в «Российской газете».

Издание отмечает, что действия болгарских властей ставят под угрозу безопасность российских журналистов и нарушают Закон о свободе СМИ. Александр Гацак работает в Софии несколько лет, он публикует материалы по проблемам внутренней и внешней политики Болгарии.

Ранее представителя России при ЕС заподозрили в шпионаже.

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