Патрушев оценил масштабы сокращения научного персонала за несколько десятилетий

Число научных сотрудников в РФ за последние 20 лет уменьшилось почти на 25%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Ситуацию с занятостью в научной отрасли он оценил на выездном совещании в Томске.

«Серьезным препятствием к достижению технологической независимости является дефицит квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров», — подчеркнул Патрушев.

По словам секретаря Совбеза РФ, в связи с ростом числа студентов, которые учатся по приоритетным специальностям и направлениям подготовки, замечено снижение уровня трудоустройства выпускников по полученной специальности.

До этого ученые БГИТУ разработали инновационные сорбенты для очистки водоемов от нефти.

Также ученые создали нейросеть для изготовления искусственных сердечных клапанов. Методику разработали ученые Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.